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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الأهلي
الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة العروض التى تلقاها النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بشأن لاعبيه للرحيل عن الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة أن الأهلي يقدر كثيرا كل لاعبيه ويتمسك باستمرار اللاعبين من أجل الحفاظ على قوام الفريق للمنافسة على كل البطولات التى يشارك فيها الفريق فى المرحلة المقبلة .

وأوضح المصدر أن الأهلي تلقي بالفعل العرض الخاص بنادي الوكرة القطري الذى تم الموافقة عليه وتم الموافقة على رحيل حمدي فتحى بعد العرض المالى المناسب للنادي واللاعب أيضا خاصة أن الأهلي يقدر كل اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي فى المرحلة الماضية .

وأشار المصدر الي أن الأهلي لم يتلق أى عروض خلال المرحلة الماضية بشأن باقى اللاعبين سواء ما تردد حول عروض محمد الشناوي من الدوري السعودي او عروض لمدافع الأهلي محمد عبد المنعم أو زميله المالي اليو ديانج مؤكدا أنه فى حالة وصول أى عروض مناسبة من كافة الجوانب سواء الفنية أو المالية سيتم بحث الأمر مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق .

وأشار الى أن الأهلي من الصعب أن يقف أمام اللاعبين خاصة أن الفريق يوجد به العديد من البدائل المناسبة فضلا عن السعى لتدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة فى المرحلة المقبلة فى مقدمتهم مهاجم أجنبى قوي .

الأهلى النادي الأهلي الوكرة القطرى حمدي فتحي ديانج الشناوي الدوري السعودي كولر

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