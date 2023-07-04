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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل بشأن إمكانية انتقال أيمن أشرف، نجم النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك، خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "أوسوريو مدرب الزمالك يريد ضم مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى ورغم تأكيد الجميع بأن أيمن أشرف بعيد عن نادي الزمالك، إلا أن إحساسي (ليس لدي معلومة) أن الزمالك قد يفاوض أيمن أشرف لأنه لاعب دولي ومهم".

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وأضاف: "جماهير الأهلي لن تكون غاضبة على الإطلاق إذا انضم أيمن أشرف لنادي الزمالك، لأنه أدى واجبه على أكمل وجه، ويكفي أن تعرف أن أيمن أشرف الوحيد في صفوف الأهلي الذي لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم".

الأهلي يستعد لمباراة الإسماعيلي

في  سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا، الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ 13 بـ 34 نقطة.

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