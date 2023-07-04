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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 11 شهيدا و100 جريح

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد فلسطيني متأثراً بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم في جنين، وهو ما يرفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى ١١ شهيداً، و100 مصابا بينهم 20 بجروح خطيرة.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عشرات الآليات والجرافات المدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأرغمت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

وقامت قوات الاحتلال بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين-حيفا.

ولا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الرصد التي لم تفارق سماء المحافظة.

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