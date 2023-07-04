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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين إنبي والنجوم في كأس مصر

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول بين النجوم وانبي بالتعادل الإيجابي ١-١ في إطار منافسات دور ال٨ من بطولة كأس مصر علي ملعب بتروسبورت.

 

وأحرز عبدالرحمن عماد نجم انبي الهدف الأول في الدقيقة ال ١٥ من عمر المباراة بينما أدرك عبد الله جمال هدف التعادل للنجوم بالدقيقة ٢٢ من أحداث الشوط الأول.

 

تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة النجوم


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة تامر مصطفى تشكيل الفريق لمواجهة النجوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

 

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر– عبد الرحمن عماد – محمد حمدى.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا

ويتواجد على دكة البدلاء كلاً من: عبد الرحمن سمير – أحمد يوسف – خالد رضا – رفيق كابو – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار – صلاح زايد – محمد النحاس – أحمد نادر

البلعوطى الخشاب بتروسبورت بطولة كأس مصر خالد رضا ربع النهائي عبد الرحمن عماد

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