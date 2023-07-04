أنس جابر تكتسح البولندية مجدلينا فريش في افتتاح مبارياتها ببطولة ويمبلدون للتنس

اكتسحت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة رقم 6 على العالم، اللاعبة البولندية مجدلينا فريش، المصنفة رقم 70 على العالم، في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الدولية للتنس بنتيجة 2-0 في الأشواط.

استطاعت أنس التغلب في المباراة التي استمرت لمدة ساعة و16 دقيقة، بنتيجة 2-0 في الأشواط والتي جاءت كالتالي: “6-3، 6-3"، لتتأهل أنس إلى الدور الثاني للبطولة.

وتعتبر النجمة التونسية أنس جابر أول لاعبة تونسية تتمكن من الوصول للتصنيف الدولي الحالي لها وهو المركز السادس على العالم، بعد أداء أكثر من رائع تقدمه أنس خلال مشوارها في التنس.