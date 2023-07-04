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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فنان شهير شارك في غسل الكعبة وبكى بحسرة داخلها| تعرف عليه

الكعبة
الكعبة

حظي الفنان فؤاد المهندس، بتكريم لم يحظ به غيره من الفنانين، على مدار تاريخهم الفني، حيث شارك المهندس في غسل الكعبة مع شقيقته صفية المهندس.


فؤاد المهندس يشارك في غسل الكعبة مع شقيقته

 

واعتبر الفنان فؤاد المهندس مشاركته في غسل الكعبة، تكريمًا خاصًا لكل الفنانين، حيث سُمح له بالمشاركة في غُسل الكعبة، مع شقيقته صفية المهندس عام 1972، وصلى بداخلها وذلك أثناء الاستعداد لموسم الحج، حسب حوار نادر له في جريدة «الشرق الأوسط».

وقال فؤاد المهندس في الحوار: «كنت سعيدا جدًا وبكيت عندما شاركت في غسل الكعبة ودخلت وصليت بداخلها».

 

المهندس طلب الزواج من شويكار على خشبة المسرح


وبرع فؤاد المهندس بأعماله الكثيرة خاصة في فوازير رمضان والتي ارتبطت باسمه لعدة سنوات وهو من رواد المسرح العربي وكان المسرح له وجود خاص في حياته حتى أنه طلب الزواج من الفنانة شويكار على المسرح، حيث خرج عن النص وقال لها تتجوزيني يا بسكوتة. وتعتبر هذه من المرات القليلة التي خرج فيها المهندس عن نص المسرحية.

ويعتبر فؤاد المهندس، من كبار الفنانين الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والمذياع، كما كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يُسمّى كلمتين وبس أُذيع منذ 1968، ويسلط الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان «سيد أفندي»، كما أنه خلّف كماً كبيراً من الأغاني في أفلامه ومسرحياته، وتميز في التلفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحاً كبيراً ويكون جمهوره الأول فيها «الأطفال» بالثمانينيات والتسعينيات، كما قدّم مسرحيات كثيرة للأطفال منها هالة حبيبتي. وغنى أغاني للأطفال أشهرها: «عيد ميلاد أبو الفصاد»، و«رايح أجيب الديب من ديله»، واللتان لا يزال يرددهما الأطفال إلى الآن، كما أنه دخل تجربة الإنتاج السينمائي عندما أنتج الفيلم الكوميدي فيفا زلاطا، إلا أنه لم يلقَ نجاحاً في وقتها. 

 

فؤاد المهندس أخ للإذاعية الكبيرة صفية المهندس


على الرغم من أنه قدّم ما يقرب من 70 فيلما سينمائيا، إلا أنه أحب المسرح وظل معشوقه الأول. آمن المهندس بضرورة تقديم رسالة مجتمعية من خلال أعماله؛ فقدم مشكلة الملاجئ من خلال مسرحية هالة حبيبتي التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ، وكانت المسرحية كوميدية، فأضحكت الأطفال ونبّهت الكبار لما يحدث في الملاجئ من تجاوزات بحق الأطفال. 

كما قدم مشكلات الأبناء في سك على بناتك، وكان المهندس يقدم مسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع أمينة رزق وشويكار وهو مصاب بجلطة في القلب، وأكّد له الأطباء أنه شُفي منها من خلال عمله على المسرح.

الفنان فؤاد المهندس غسل الكعبة الاستعداد لموسم الحج فنان شهير غسل الكعبة الزواج من شويكار

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