استضافوا تأشيرات زيارة وتجارية.. محاضر لشركات السياحة المنظمة للحج

حررت لجان الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، حررت عددا من المحاضر لشركات السياحة المنظمة للحج هذا العام لاستضافة عدد من حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والتجارية، خلال المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأعلنت بعثة الحج السياحي، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام حظرت على شركات السياحة والآثار استضافة أي شخص غير حاصل على تأشيرة الحج، لافتة إلى أن تلك المخالفات عقوبتها تبدأ من الإيقاف وتصل إلى إلغاء الترخيص.

وكثفت لجان الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، جولاتها للاطمئنان على الحجاج فى مكة المكرمة، لاسيما الحجاج الذين يستعدون لمغادرة الأراضى المقدسة والعودة الى أرض الوطن، والتأكيد على تأدية طواف الإفاضة.