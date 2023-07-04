بلحاج يصل القاهرة ويؤازر الزمالك أمام المقاولون

تواجد المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستاد القاهرة لمؤازرة الأبيض في مباراة المقاولون العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويغيب بلحاج عن الزمالك في لقاء اليوم بعد تأخره في العودة إلى القاهرة بسبب مرضه في الأيام الماضية.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر – عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وسيد عبد الله "نيمار" و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.