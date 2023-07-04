فقدت أخ حقيقي| حنان: علاء عبد الخالق كان كتوما ولا يغتاب أحد

قالت الفنانة حنان وهي تبكي على وفاة ورحيل الفنان علاء عبد الخالق خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين، إنه كان إنسانا مهذبا وعلى خلق عالي، وكان صديقا وأخ عزيز.



وأوضحت حنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الراحل علاء عبد الخالق كان يشاركها في أفراحها وأحزانها وهي كذلك، قائلة:" أنا فقدت أخ حقيقي، ومتأكده إنه في مكان أحسن بكتير"، لافته إلى أنه رغم مرضة الشديدة وصراعه معه وتألمه، إلا انه لم يشتكي أبدا وكان شخصية كتومة وحمولة، ولا يغتاب أحدا، وكلامه محسوب.



وذكرت باكية، إنه من نعم الله عليه أن يؤمن أبنته بزواجها قبل وفاته، وأن اليوم كان مظاهرة حب في جنازته.