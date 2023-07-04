عاجل| مصادر عبرية: بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين..شاهد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من محيط مخيم جنين، بعد اشتباكات عنيفة مع رجال المقاومة الفلسطينية.

وأكد إعلام عبري، اليوم، أن "الاشتباكات التي تدور الآن في جنين هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إسرائيل صعدت من هجماتها على المرافق الطبية والمستشفيات في جنين. كما أعلنت عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين 2 منهم بجروح خطيرة، بعد القصف الإسرائيلي الغاشم للمخيم.

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.