عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن جريمة في مدينتي حيث قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة تم تحرير محضر رقم 22 / 23 جنح عسكرية بقسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

https://www.youtube.com/watch?v=yPmdmRpKURY



وأكد العقيد أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات، وأنه أسند للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تؤكد على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون كما تقدم القوات المسلحة خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

