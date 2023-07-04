زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن اسعار المنتجات الاستهلاكيه في الساحل الشمالي حيث قالت الفنانة جوري بكر زي عدد كبير من الفنانين بتقضى العيد فالساحل ولكن خلال الساعات الي فاتت نشرت "ستوري" عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، قالت فيه: "ليه أجيب إزازة مياه من على البحر بـ 200 جنيه؟ .. هي مياه من الجنة؟".

وكملت هجومها على أسعار المواد الاستهلاكية ف الساحل الشمالي، واكدت على معاناتها عشان تجيب الفلوس وعدم قدرتها على الشراء في ظل الارتفاع المبالغ فيه فالاسعار ونشرت تعليق تعاني وقالت: " ان الموضوع كبر وكويس إنها فتحت عين الناس على حاجات كتير بتحصل، لان الموضوع مش هزار وانها كانت بتكلم بجد لانها إنسانة طبيعية زي أي حد، بتتعب هيه وزوجها ومتغربين عشان يعملوا عيشة كريمة ليهم ولأولادهم ".

https://www.youtube.com/watch?v=gXc9fvUDz6Q