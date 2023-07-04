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فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تدعيمات النادى الاهلي لصفوفه حيث  لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الصفقات الي بيهدف نادي القرن  لإبرامها، عشان يدعم  صفوفه قبل البطولات المهمة الي بتنتظر الشياطين الحمر، خاصة في مونديال الأندية، وبالرغم من  تردد بعض الاخبار  عن التفاوض مع إمام عاشور وبدر بانون، إلا أن جمهور الأهلي رفض إمام عاشور بشكل واضح في هتافه في مبارة فريقه أمام فيوتشر.

https://www.youtube.com/watch?v=njwABa3bM2M

ووضح  مصدر بالنادي الأهلي،  موقف النادي من ضم لاعب الوسط إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق ونادي ميتيلاند الدنماركي حالياً  وقال ان عاشور هو الي  عرض نفسه على النادي الأهلي من خلال أحد الوكلاء لضمه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ما خد  قراره بالعودة لمصر في  الصيف سواء على سبيل الإعارة أو نهائياً.

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