الهلال الأحمر الفلسطيني: فرقنا في جنين تعاملت مع 117 إصابة منها 12 خطيرة

تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع 117 إصابة منها 12 إصابة خطيرة في جنين جراء القصف الإسرائيلي على منطقة جنين .

ووفقا لما نشرته فضائية "العربية"، فإن الهلال الأحمر الفلسطيني صرح: فرقنا في جنين تعاملت مع 117 إصابة منها 12 إصابة خطيرة.



وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد علق على العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة “14” العبرية، "عملنا ضد البنية التحتية، ودمرنا البنى التحتية بأكملها التي أقيمت منذ سنوات في جنين".

وأضاف "هذا الشيء هو تغيير للوضع، وقد أوضحت أيضًا أن هذه العملية الواسعة في جنين ليست عملية لمرة واحدة، من المفترض أن تكون أيضًا بداية مداخل، وسيطرة مستمرة على المنطقة