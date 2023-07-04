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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقص جنوني لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك عقب سداسية المقاولون العرب

صدى البلد

أعرب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائي كأس مصر.

 

ورصدت عدسات موقع صدي البلد شيكابالا وهو يرقص بسعادة غامرة وسط الجماهير عقب سداسية الزمالك في مرمي المقاولون العرب .

 

 

تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى كأس مصر على حساب المقاولون بنصف دستة أهداف،في المباراة التى أقميت على ملعب استاد القاهرة في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر ،ليضرب موعداً مع بيراميدز في دور قبل النهاىئ.

افتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 16 عن طريق زيزو من علامة جزاء.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40 ، عن طريق تسديدة من زيزو من خارج منطقة الجزاء، وأضاف سيف الجزيري الهدف الثاني من تسديدة مباغته من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42.
سجل الزمالك الهدف الرابع برأسية الجزيري من عرضية رائعة من نداى أمام المقاولون العرب في الدقيقة 51.
أحرز شيكابالا هدفا عالميا في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 54 من تسديدة صاروخية.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف السادس من متابعة جيدة أمام المقاولون في الدقيقة 57
ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.
خط الوسط: محمد أشرف " روقا"  – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.

 

استاد القاهرة الزمالك السيسي المقاولون العرب

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