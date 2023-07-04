عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

بدأت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وذلك ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن منصة “نسك” تتميز بتسهيل إجراءات قدوم سائر المسلمين من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتكامل مع الجهات المعنية، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، وكذلك الحاصلون منهم على تأشيرات دخول دول الشنجن، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، أنه بإمكانهم حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك، وذلك قبل قدومهم للمملكة.

كما تواصل وزارة الحج والعمرة، تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل المملكة، الشخصية لأحد السعوديين، السياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، وذلك بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال تطبيق نسك.