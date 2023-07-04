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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه الملفت.. حمزة علاء رجل مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا

حمزة علاء
حمزة علاء

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.  

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الاولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة المغرب ومالي. 

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والفائز من المغرب ومالي والقنوات الناقلة بنهائي إفريقيا

شوط الحسم.. المنتخب الأولمبي يتقدم وحمزة علاء يتألق أمام غينيا بعد 60 دقيقة

حارس المنتخب الأولمبي رجل مباراة غينيا 

حصل حمزة علاء على رجل مباراة المنتخب الأولمبي  وغينيا في نصف نهائي بطولة افريقيا تحت ٢٣ سنة

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا 

ضرب المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا موعدًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، لينتظر الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي والتي ستقام في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي والفائز من مباراة المغرب ومالي، يوم 8 من شهر يوليو الجاري.

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القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي والفائز من لقاء المغرب ومالي

تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي، عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية. 

 

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