عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والفائز من المغرب ومالي والقنوات الناقلة بنهائي إفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.  

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الاولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة المغرب ومالي. 

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا 

ضرب المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا موعدًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، لينتظر الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي والتي ستقام في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي والفائز من مباراة المغرب ومالي، يوم 8 من شهر يوليو الجاري.

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي والفائز من لقاء المغرب ومالي

تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي، عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية. 

المنتخب الأولمبي غينيا كاس امم افريقيا محمد شحاتة أولمبياد باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

موضوعات متعلقة

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

بتقنية الـ var .. إلغاء هدف المنتخب الأولمبي الثاني وإصابة حمزة علاء

ترشيحاتنا

بمساعدة واشنطن والناتو.. روسيا تعلن عن صد هجوم أوكراني خطير على موسكو

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

جبر الخواطر.. بوتين يمنح طفلة مسلمة يومًا لا تنساه في الكرملين.. شاهد

الموبايل صامت.. الأوقاف تكشف تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي أثناء العمل

بدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين .. فيديو

السعودية تعلق على رفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

9 أعراض تحذيرية تنبئ بالإصابة بسرطان الكبد

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ