موعد مباراة المنتخب الأولمبي والفائز من المغرب ومالي والقنوات الناقلة بنهائي إفريقيا

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الاولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة المغرب ومالي.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا

ضرب المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا موعدًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، لينتظر الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي والتي ستقام في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي والفائز من مباراة المغرب ومالي، يوم 8 من شهر يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي والفائز من لقاء المغرب ومالي

تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام الفائز من مباراة منتخب المغرب ومالي، عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية.