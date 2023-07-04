إسراء عويس تحقق ذهبية الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية

حققت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجحت إسراء عويس في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 6.54 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.



وقام محمد عبدالمقصود بإهداء درع اللجنة الأولمبية المصرية لعمدة قرية إقامة البعثات المشاركة خلال مراسم رفع علم مصر.



وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصالات بالبعثة اليوم للاطمئنان على كافة الأمور وتوفر كافة الإمكانيات لبعثة مصر وتذليل كافة العقبات.



كانت بعثة ألعاب القوى وصلت أمس للجزائر وتصل بعثة رفع الأثقال يوم 9 يوليو.