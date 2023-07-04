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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسهل مباراة| تعليق ساخر من إعلامي عقب سداسية الزمالك أمام المقاولون العرب

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك خاض أسهل مواجهة له منذ عشر سنوات أمام المقاولون العرب، مبديًا دهشته من مستوى محمود أبوالسعود حارس ذئاب الجبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أوسوريو مدرب شجاع ويواجه الأزمات، ولن نبالغ في المدح الآن، لأننا لا نتحرك وفقًا للنتائج".

وواصل: "المدير الفني للزمالك يقاوم كل الغيابات بسبب الإصابات ووجود لاعبين دوليين في المنتخب الأوليمبي، علاوة على الراحلين مثل سيف جعفر ويوسف نبيه، وهذه ميزة في المدرب".

وأضاف: "أبوالسعود حارس المقاولون لم يمتلك الشخصية المطلوبة وكان نقطة ضعف واضحة، وأخطأ بشكل كبير خلال اللقاء، ولم يقدم المستوى المطلوب، رغم ان مدربه طارق سليمان كان يطالب بضمه لمنتخب مصر في وقت سابق".

الإعلامي محمد شبانة الأوليمبي المقاولون العرب المنتخب الاوليمبى بوكس تو بوكس الزمالك

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