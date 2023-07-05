عاجل
بعد عملية عسكرية ضخمة.. الاحتلال الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من جنين مع استشهاد 12 فلسطينيًا.. ونتنياهو يتوعد: لن تكون الأخيرة بفستان مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها على البحر |شاهد الليثي: صناعة الدواء بها أزمة والمصانع تعمل بطاقة 70% فقط بعد إحرازه هدفًا عالميًا.. إبراهيم فايق يُوجّه رسالة لـ شيكابالا نشرة المرأة والصحة: تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. الزعل يصيبك بأمراض خطيرة في هذه الحالة.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تعليق جديد من أحمد سعد بعد أزمته الأخيرة.. حقيقة تأجيل حفل عمرو دياب في بيروت

احمد سعد
احمد سعد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل بالعلمين الجديدة

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلا غنائيا ضخما داخل أحد الشواطئ بالعلمين الجديدة وقام بتنظيم الحفل هانى الياس بحضور جماهيري من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

الله يرحمك يا محترم| عمرو مصطفى ينعى الفنان علاء عبد الخالق

نعي الملحن عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" المطرب الكبير علاء عبد الخالق وكتب قائلًا: "" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " .. الله يرحمك يا محترم ".

مي كساب: اشتغلت في أعمال فنية عشان الفلوس

أكدت الفنانة مي كساب، انها قدمت عدد من الاعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.

بعد أزمة منظمة الحفل.. أحمد سعد: أنا بحترم المرأة التونسية

أكد الفنان أحمد سعد، أنه يحترم المرأة وإنه لم يكن يقصد الإساءة عما بدر منه في حفل تونس الأخير.

دموع وانهيار حميد الشاعري وحسام حسني في جنازة علاء عبد الخالق.. فيديو

سادت حالة من الحزن على نجوم الفن أثناء تشييع جثمان المطرب الراحل علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

الشركة المنظمة لمهرجان ⁧‫عمرو دياب ‬⁩تكشف حقيقة تأجيل حفل الهضبة في بيروت

أكد المستشار القانوني للشركة المنظمة لمهرجان ⁧‫عمرو دياب‬⁩، في بيروت أن الحفل سوف يقام في موعده وأن كل ما يثار حول تأجيله ما هو إلا شائعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل بالعلمين الجديدة

مي كساب: اشتغلت في أعمال فنية عشان الفلوس

بعد أزمة منظمة الحفل.. أحمد سعد: أنا بحترم المرأة التونسية

هيثم شاكر يطرح أغنية حكايتنا كملت .. فيديو

الجمعة.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في وسط البلد

أخبار الفن| سر خطير عن سبب وفاة زيزي مصطفى .. الجمهور يهاجم أحمد سعد لهذا السبب

هشام خرما يستعد لطرح مقطوعة موسيقية جديدة بعنوان خلخال

عن نجوم مسابقة أنا المصري.. خالد جلال: مصر تمتلك مواهب فريدة

ترشيحاتنا

يخص رمسيس الثاني.. مفاجأة بشأن استعادة كنز أثري مصري في سويسرا

وزير الرياضة يكشف سبب رفض الجماهير حضور مباريات المنتخب الأوليمبي.. فيديو

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

خصم 15 ألف جنيه على سامسونج Galaxy S22 Ultra.. الحق العرض

هل تجوز قراءة سورة الواقعة بدلاً من زوجي لزيادة رزقه ؟

ضياء السيد يرشح 3 لاعبين مفاجأة لمنتخب مصر الأوليمبي في «باريس 2024»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها على البحر |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب على الريق؟

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ