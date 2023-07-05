أخبار الفن| تعليق جديد من أحمد سعد بعد أزمته الأخيرة.. حقيقة تأجيل حفل عمرو دياب في بيروت

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل بالعلمين الجديدة

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفلا غنائيا ضخما داخل أحد الشواطئ بالعلمين الجديدة وقام بتنظيم الحفل هانى الياس بحضور جماهيري من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

الله يرحمك يا محترم| عمرو مصطفى ينعى الفنان علاء عبد الخالق

نعي الملحن عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" المطرب الكبير علاء عبد الخالق وكتب قائلًا: "" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " .. الله يرحمك يا محترم ".

مي كساب: اشتغلت في أعمال فنية عشان الفلوس

أكدت الفنانة مي كساب، انها قدمت عدد من الاعمال الفنية التي لم تكن راضية عنها من أجل احتياجها للمال.

بعد أزمة منظمة الحفل.. أحمد سعد: أنا بحترم المرأة التونسية

أكد الفنان أحمد سعد، أنه يحترم المرأة وإنه لم يكن يقصد الإساءة عما بدر منه في حفل تونس الأخير.

دموع وانهيار حميد الشاعري وحسام حسني في جنازة علاء عبد الخالق.. فيديو

سادت حالة من الحزن على نجوم الفن أثناء تشييع جثمان المطرب الراحل علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الشركة المنظمة لمهرجان ⁧‫عمرو دياب ‬⁩تكشف حقيقة تأجيل حفل الهضبة في بيروت

أكد المستشار القانوني للشركة المنظمة لمهرجان ⁧‫عمرو دياب‬⁩، في بيروت أن الحفل سوف يقام في موعده وأن كل ما يثار حول تأجيله ما هو إلا شائعات.