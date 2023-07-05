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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية العسكرية في جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قُتل جندي إسرائيلي بعد إطلاق النار عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية مساء الثلاثاء، قبل وقت قصير من بدء القوات الإسرائيلية الانسحاب من المنطقة، بعد يومين تقريبًا من بدئهم عملية ضخمة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجندي تلقى العلاج في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى في إسرائيل، حيث أعلن عن وفاته.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي اسمه على الفور، ولم يوضح ملابسات الحادث، أو ما إذا كان الجندي قد أصيب بنيران فلسطينية أو ما يسمى "بنيران صديقة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشف مساء الثلاثاء، أن قواته حققت عدة أمور بعد حوالي يومين من العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وزعم أنه قواته عثرت على آلاف الوسائل القتالية في مخيم جنين ومدينة جنين ومن ضمنها عبوات ناسفة وأنواع مختلفة من الذخيرة ومختبرات لصناعة المتفجرات".

ولفت إلى أنه استجوب أكثر من 300 مشتبه بهم واعتقال 30 منهم، مضيفا أنه كشف وأحبط 14 شقة لاختباء مقاومين ولإدارة أعمال قتالية.

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