بصورة مختلفة|أول تعليق من ميدو عن أزمة مرتضى منصور ونجم الزمالك

صرح أحمد حسام " ميدو " نجم فريق الزمالك السابق قائلا " تم صرف مكافأة خاصة للاعبين من قبل رئيس النادى عقب الفوز على المقاولون العرب بسبب الأداء الجيد " .

وأوضح أحمد حسام " ميدو " خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس لبرنامج ملعب الشمس الذى يقدمه مجدى عبد الغنى قائلا " لاعبى الزمالك تم حصولهم على نسبة 85 % من عقودهم و هذا يدل على الاستقرار داخل القلعة البيضاء " .

ميدو يتحدث عن ازمة محمد عبد الغنى مع رئيس الزمالك

وتحدث أحمد حسام " ميدو " عن أزمة محمد عبد الغنى مدافع فريق الزمالك و رئيس النادى قائلا " هناك بعض الاشخاص يريد هدم الفريق بسبب عدم التواجد و العمل فى النادى و الامر حدث بصورة مختلفه حيث كان هناك جراج خاص باللاعبين و محمد عبد الغنى قام بتواجد سياراته الخاصة فى المكان المخصص الادارة لذلك قام رئيس النادى بالتوجه الى الملعب و مطالبة اللاعب بنقل السياراة فقط " .