ردًا على إطلاق صواريخ.. غارات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن شن غارات جوية على غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكد جيش الاحتلال هذا القصف في بيان مقتضب، لافتًا إلى أن الهجوم جاء ردًا على الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية على قطاع غزة، على الأرجح رداً على إطلاق صواريخ استهدفت جنوب إسرائيل قبل ساعات.

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية، تم شن الغارات قرب حي البيدر غربي مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قطاع غزة أطلق فجر اليوم الأربعاء، 5 صواريخ على جنوب إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترض جميع الصواريخ الخمسة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار جراء الهجوم.