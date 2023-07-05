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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن جلبت العار.. سفير روسيا يعلق على زيارة آزوف الأوكرانية إلى الكونجرس

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

علّق سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، على زيارة ممثلي من كتيبة "آزوف" الأوكرانية للكونجرس الأمريكي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لطخت نفسها بالعار بدعمها العلني للنازيين الأوكرانيين.

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف أنطونوف: "لا يجوز النظر بلا مبالاة إلى كيفية تكريم ورثة هتلر وبانديرا في الدولة التي ساهمت في هزيمة ألمانيا النازية. هذه خيانة لذكرى الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الثانية. سيظل الدعم المفتوح للنازيين الأوكرانيين وصمة عار لا تمحى في تاريخ أمريكا".

ولفت إلى أن الإرهابيين، الذين ارتكبوا العديد من الجرائم ضد السكان الروس في دونباس الآن "يلقون الخطابات داخل جدران جامعة ستانفورد التي كانت تتمتع بالسمعة الحسنة سابقا".

وتابع السفير الروسي القول: "وهنا يظهر السؤال: ما هي رؤية العالم التي يريدون غرسها في الشباب الأمريكي والطلاب الأجانب الذين يدرسون هنا؟ واجب الإنسانية هو معارضة تمجيد النازية بكل قوتها. نحن دائما نحث واشنطن بلا كلل على حل هذه المشكلة".

روسيا كتيبة آزوف الأوكرانية كيفية تكريم ورثة هتلر السفير الروسي أناتولي أنطونوف

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