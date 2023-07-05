هوندا سيفيك بأرخص سعر ممكن

يبحث المواطنون المصريون ومنهم فئة الشباب عن سيارات مستعملة، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة نتيجة لعدة عوامل منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وعدم فتح الاستيراد، بالإضافة إلى عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

هوندا سيفيك الهاتشباك موديل 1981 بسوق السيارات المصري

هذه الأسباب ساعدت الجمهور في الانتقال إلى سوق السيارات المستعمل، الذى يتوافر به عدد غير محدود من السيارات المستعملة المناسبة من مختلف الفئات سواء السيدان أو الهاتشباك أو الكوبية.

هوندا سيفيك الهاتشباك موديل 1981 بسوق السيارات المصري

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات هوندا سيفيك موديل 1981 ، وتنتمي سيفيك الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم :

هوندا سيفيك الهاتشباك بسوق السيارات المصري

- مواصفات هوندا سيفيك الهاتشباك

زودت سيارة هوندا سيفيك موديل 1981 بالعديد من التجهيزات التي ساعدت علي حصولها علي شهرة واسعة لدي المصريين ومنها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت شعار شركة هوندا علي الحقيبة الخلفية للسيارة، ومساحة زجاج خلفية.

هوندا سيفيك الهاتشباك موديل 1981 بسوق السيارات المصري

بالإضافة إلى أن سيفيك الهاتشباك تحتوي علي راديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وأحزمة أمان، وزجاج يدوي، وفرش مقاعد من الجلد، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وعدادات قياسية للسرعة والوقود والحرارة، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وإضاءة داخلية، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل .

- سعر هوندا سيفيك موديل 1981

هوندا سيفيك الهاتشباك بسوق السيارات المصري

يبلغ سعر هوندا سيفيك الهاتشباك موديل 1981 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 35 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

