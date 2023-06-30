عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار هوندا أكورد في السوق المصري .. صور

هوندا اكورد موديل
هوندا اكورد موديل 2022

شهدت السيارة هوندا اكورد خلال شهر يونيو الجاري 2023، زيادة سعرية قدرها 100 ألف جنيه، والتي شملت الفئة الوحيدة المطروحة من هذه النسخة داخل السوق المحلي، حيث كانت تقدم بقيمة سعرية رسمية قدرها مليون و 700 ألف جنيه.

قائمة بالأسعار الجديدة لسيارات "هوندا" في مصر .. صور

أرخص سيارات هوندا في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة هوندا اكورد موديل 2022 في مصر، وسعرها الرسمي الجديد 

هوندا اكورد موديل 2022 

تعرف على القدرات الفنية للسيارة هوندا اكورد 2022 

 

تستغرق السيارة هوندا اكورد 2022 مدة قدرها 7.5 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س، حيث تتمتع بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية تصل لـ 188 حصان، و 260 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

هوندا اكورد موديل 2022 

وتعتمد السيارة هوندا اكورد 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، بالاضافة إلى استهلاك للوقود يقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كم، ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات ابرزها زر تشغيل وايقاف المحرك، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية طي، مع حساسات ركن وكاميرا للتحكم.

هوندا اكورد موديل 2022 

كما زودت السيارة هوندا اكورد 2022 بجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD و ESP، مع نظام HSA ومكابح EBA، وتقنية متابعة ضغط الاطارات.

 

السعر الرسمي للسيارة هوندا اكورد موديل 2022 في السوق المصري

 

تقدم السيارة هوندا اكورد موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها مليون و 800 ألف جنيه، بدلاً من سعرها السابق والذي بلغ مليون و 700 ألف جنيه.

هوندا اكورد بسبب انقطاع الكهرباء هوندا أكورد موديل 2022 هوندا أكورد السيارة هوندا اكورد السعر الرسمي سيارة هوندا اكورد موديل 2022 السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

تفاصيل قرب عودة إمام عاشور للزمالك وموقفه من الأهلي

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

أصغر سيارة في مصر موديل 2023.. اعرف سعرها الآن

سعر فيات X500 موديل 2023 في مصر .. صور

أسعار سيات أتيكا 2023 بالسوق المصري .. صور

تويوتا تكشف رسميا عن CHR الرياضية موديل 2024 .. صور

"ضد الرصاص".. رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS |صور

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 في مصر .. صور

تعرف على أسعار سيارات كيا بالسوق المصري.. صور

سعر ومواصفات "سوزوكي التو" بعد عودتها من جديد .. صور

ترشيحاتنا

مدحت العدل: الإخوان منذ نشأتها تتلقى مساعدات خارجية.. ولما مرسي فاز بالرئاسة حسيت إننا هنبقى كابول

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-6-2023 والقنوات الناقلة

على شكل روبوت.. تكنو تكشف عن Pova 5 متوسط المدى ببطارية عملاقة

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

لو مسافر شغل .. طريقة استخراج تصريح عمل من الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل بنات أم قطعة جاتوه .. أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه

بشرى سارة.. جمال شعبان يكشف عن حقنة جديدة لعلاج مرض السكر نهائيًا

مقطع فيديو لـ عروسين في شهر العسل لن تتوقع أين ذهبا..شاهد

طبيبة تنشر طريقة إعدام الكبدة الفاسدة

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ