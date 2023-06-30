أحدث أسعار هوندا أكورد في السوق المصري .. صور

شهدت السيارة هوندا اكورد خلال شهر يونيو الجاري 2023، زيادة سعرية قدرها 100 ألف جنيه، والتي شملت الفئة الوحيدة المطروحة من هذه النسخة داخل السوق المحلي، حيث كانت تقدم بقيمة سعرية رسمية قدرها مليون و 700 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة هوندا اكورد موديل 2022 في مصر، وسعرها الرسمي الجديد

هوندا اكورد موديل 2022

تعرف على القدرات الفنية للسيارة هوندا اكورد 2022

تستغرق السيارة هوندا اكورد 2022 مدة قدرها 7.5 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س، حيث تتمتع بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية تصل لـ 188 حصان، و 260 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

هوندا اكورد موديل 2022

وتعتمد السيارة هوندا اكورد 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، بالاضافة إلى استهلاك للوقود يقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كم، ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات ابرزها زر تشغيل وايقاف المحرك، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية طي، مع حساسات ركن وكاميرا للتحكم.

هوندا اكورد موديل 2022

كما زودت السيارة هوندا اكورد 2022 بجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD و ESP، مع نظام HSA ومكابح EBA، وتقنية متابعة ضغط الاطارات.

السعر الرسمي للسيارة هوندا اكورد موديل 2022 في السوق المصري

تقدم السيارة هوندا اكورد موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها مليون و 800 ألف جنيه، بدلاً من سعرها السابق والذي بلغ مليون و 700 ألف جنيه.