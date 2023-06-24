هوندا تكشف عن نسختها الجديدة ZR-V "الهجينة" .. صور

تواصل شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تألقها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الهجينة الجديدة ZR-V، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تزيد هذه النسخة من حدة المنافسة العالمية بين الكثير من السيارات الرياضية من فئة الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة هوندا ZR-V الجديدة.

هوندا ZR-V الجديدة

القدرات الفنية للسيارة هوندا ZR-V الجديدة

تعتمد السيارة هوندا ZR-V على قدرات فنية هجينة، تتمثل في محرك بنزين سعة 2000 سي سي، يتمكن من ضخ قوة 143 حصانا 105 كيلووات، بالاضافة إلى محرك كهربائي يضخ قوة قدرها 184 حصانا 135 كيلووات، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هوندا ZR-V الجديدة

اما عن متوسط استهلاك السيارة من الوقود فيقدر بـ 5.8 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 173 كيلومتر في الساعة، أما عن معدلات التسارع فيمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0 خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.

هوندا ZR-V الجديدة

وحصلت السيارة هوندا ZR-V على تجهيزات تتضمن، فتحة سقف زجاجية، ونظام عادم مزدوج، بالاضافة إلى جنوط رياضية، مع مقدمة أمامية عصرية، إلى جانب حزمة من وسائل التحكم والرفاهية تشمل، نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات حركة مع كاميرا، وباقة من وسائل الحماية.