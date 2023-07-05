مفاجأة في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

كشف عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في أسعار الذهب منذ فترة.

وأضاف عمرو المغربي، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك انخفاض في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق، مستدركا أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية ها أفضل استثمار للمواطن.



وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن، متابعا أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل 2220.

أسعار الذهب



وتابع عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه مقارنة بأسعار الذهب في مارس الماضي سنجد أنه انخفض أكثر من 500 جنبها في الحرام الواحد عيار 21، مستدركا أن ارتفاع أسعار الذهب للضعف خلال أقل من عام.



