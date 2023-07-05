تسارع نمو القطاع غير النفطي في الإمارات

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي بالإمارات نما في يونيو، إذ زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أربع سنوات.

و ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في يونيو، حسبما أفادت رويترز.

وارتفع المؤشر من 55.5 في مايو، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019، مدعوما بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.