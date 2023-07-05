بالرغم من إلغاء الزيارة.. الصين ترحب بـ بوريل في أي وقت

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن بكين ترحب بزيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أقرب وقت مناسب.

وأمس الثلاثاء، قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إن الصين ألغت زيارة مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لـ بكين، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت المتحدثة: "لسوء الحظ أبلغنا نظراؤنا الصينيون أن المواعيد التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لم تعد ممكنة".

وأوضحت أن الصين أبلغت الاتحاد الأوروبي، أنه يجب عليه الآن البحث عن بدائل، لافته إلى أن بكين لم تبد أسباباً لإلغاء الزيارة.