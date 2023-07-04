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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الجانب الصيني يدعو دائما إلي الاحترام المتبادل والتسامح والاستفادة المتبادلة بين الحضارات المختلفة، ويرفض قطعا التصرفات المتطرفة من مهاجمة الديانات والمعتقدات الأخرى وإثارة الصراعات الحضارية، ويرفض قطعا الإسلاموفوبيا بكافة أشكالها.

 

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي، اليوم أن الحضارة الإسلامية قدمت مساهمة مهمة للحضارة العالمية، ويجب أن يكون الإيمان والمشاعر الدينية للمسلمين موضع الاحترام، ولا يجوز أن يكون ما يسمى بـ"حرية التعبير" حجة للتحريض على الصراعات الحضارية وصنع المجابهة بين الحضارات.

 

وتابعت ماو، في شهر مارس الماضي، طرح الرئيس الصيني شي جين بينج مبادرة الحضارة العالمية، التي تدعو إلى الالتزام بالمساواة والاستفادة المتبادلة والحوار والتسامح بين الحضارات، وتجاوز الفوارق والصراعات والتفوقات الحضارية عبر التواصل والتنافع والتسامح بين الحضارات.

 

وأكد المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أن الجانب الصيني على استعداد للعمل سويا مع المجتمع الدولي على تكريس روح مبادرة الحضارة العالمية وتعزيز التواصل والحوار بين الحضارات بخطوات ملموسة، بما يحافظ على التنوع الحضاري في العالم.

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