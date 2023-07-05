"ندرس الموقف".. الاتحاد الأوروبي يعلق على فرض الصين قيودا لتصدير الغاليوم والجرمانيوم

علق الاتحاد الأرووبي على فرض الصين قيودا لتصدير عنصري الغاليوم والجرمانيوم اللذان يستخدمان في صناعة أشباه الموصلات إلى العالم.

وقالت صونيا جوسبودينوفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن القيود التي فرضتها الصين على تصدير مادتي الغاليوم والجرمانيوم لا علاقة لها بالتزاماتها تجاه حماية السلام العالمي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية، أن الغاليوم والجرمانيوم هما عنصران أساسيان واستراتيجيان لصناعتنا من أشباه الموصلات والإلكترونيات، لافته إلى أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحلل قرار بكين وتأثيره المحتمل على سلاسل التوريد العالمية وعلى القطاع الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن صادرات معدني الغاليوم والجرمانيوم ستكون بحاجة لترخيص اعتبارا من الأول من أغسطس القادم باسم المصالح الأمنية والقومية.

وعلى جانب آخر، قال خبير الصناعة والطاقة الروسي، ليونيد خازانوف، إن قرار الصين بفرض قيود على تصدير المواد الخام لـ أشباه الموصلات سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها عالميا.

وأوضح خازانوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن القيود التي أعلنت عنها الصين والتي سيتم فرضها على تصدير عنصري الغاليوم والجرمانيوم، ستسفر عن ارتفاع كبير في أسعار أشباه الموصلات التي يتم صناعتها من هاتين المادتين.