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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تصدم العالم بتقليل تصدير مادتين أساسيتين في صناعة أشباه الموصلات

أشباه الموصلات
أشباه الموصلات

قال خبير الصناعة والطاقة الروسي، ليونيد خازانوف، اليوم الثلاثاء، إن قرار الصين بفرض قيود على تصدير المواد الخام لـ أشباه الموصلات سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها عالميا.

وأوضح خازانوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن القيود التي أعلنت عنها الصين والتي سيتم فرضها على تصدير عنصري الغاليوم والجرمانيوم، ستسفر عن ارتفاع كبير في أسعار أشباه الموصلات التي يتم صناعتها من هاتين المادتين.

وأضاف خبير الطاقة الروسي، أنه إذا أوقفت الصين صادراتها من عنصري الغاليوم والجرمانيوم الآن، فإن تكلفة أشباه الموصلات التي تعتمد عليهما سترتفع بشكل حاد، ولا يمكن لأي دولة أخرى عدا الصين استبدالها كون الإنتاج الرئيسي لهذه المعادن متمركز في الصين.

أزمة عالمية في أشباه الموصلات

كما خازانوف إغلاق العديد من الشركات العالمية التي تعمل على إنتاج أشباه الموصلات من هذين المعدنين، بسبب النقص الذي سيطرأ عليهما في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القرار الصيني ستؤثر بشكل سلبي على الشركات الأجنبية المصنعة لـ أشباه الموصلات، وتحديدا شركة TSMC التايوانية.

وأشار خازانوف إلى أن القيود الصينية لن تؤثر بشكل كبير على روسيا، لأن موسكو تمتلك إنتاجها الخاص من أشباه الموصلات وعناصرة الخام.

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وأوضح أن موسكو تمتلك الموافق خاصة لإنتاج كلا عنصري الغاليوم والجرمانيوم، حيث يتم الحصول على عنصر الجرمانيوم من الفحم، ويتم تصنيعه من قبل شركة "جيرماني" في كراسنويارسك، وشركة "جيرماني إي برلوجينيا" في منطقة تولا، بينما يتم إنتاج عنصر الغاليوم في مصنع بيكاليفسك للألمينيوم.

وخلص إلى أن روسيا تستورد المواد التي لا يتم إنتاجها على أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على عنصر الجرمانيوم النقي، المستخدم في صناعة أجهزة قياس الطيف وأنواع معينة من تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وما إلى ذلك، مشيرا إلى أن شركة Shvabe القابضة، أعلنت العام الماضي أنها ستنتجه، وربما ستدفع الصين الآن لتسريع هذه العملية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنه سيتم تطبيق إجراءات مراقبة صادرات الغاليوم والجرمانيوم، اعتبارا من الأول من أغسطس 2023.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات متوافقة مع الممارسات الدولية ولا تستهدف دولة معينة.

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