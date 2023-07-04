بدون سبب.. الصين تلغي زيارة مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الصين ألغت زيارة مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لـ بكين، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت المتحدثة: "لسوء الحظ أبلغنا نظراؤنا الصينيون أن المواعيد التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لم تعد ممكنة”.

وأوضحت أن “الصين أبلغت الاتحاد الأوروبي، أنه يجب عليه الآن البحث عن بدائل".

وحسب "رويترز”، فإن الصين لم تبد أسباباً لإلغاء الزيارة.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تقليص المخاطر الناجمة عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع الصين.