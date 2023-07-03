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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلة الإصرار والتحدي.. فتاة بدون أصابع تحقق حلمها بالدراسة الجامعية في الصين

صدى البلد

من هي البنت وكيف فقدت أصابعها؟

فتاة تدعى ليو يانج، من مدينة شانغشا في مقاطعة هونان جنوب الصين. فقدت أصابع يديها عندما كانت في الثالثة من عمرها، بسبب حادث نار أثناء لعبها مع أخيها. ليو يانج لم تستسلم لإعاقتها، بل تحدتها بشجاعة وإصرار. تعلمت كتابة الحروف الصينية بقلم رصاص محشور بين راحة يدها والمعصم. كما تعلمت استخدام الكمبيوتر والهاتف المحمول بإبهامها.

كيف اجتازت امتحان القبول الجامعي؟

امتحان القبول الجامعي في الصين، المعروف باسم “قاوكاو”، هو اختبار صعب ومرهق يخضع له ملايين الطلاب كل عام، للحصول على فرصة للدراسة في الجامعات المرموقة. ليو يانغ كانت تحلم بالدراسة في جامعة زونغ نان، وهي جامعة مشهورة في مدينتها. لكنها كانت تواجه صعوبات في التسجيل للامتحان، بسبب عدم وجود أصابع للتوقيع أو التحقق من هويتها.

لحسن الحظ، تلقت ليو يانج دعما من مدير مدرستها وأساتذتها وزملائها، الذين ساعدوها في إكمال إجراءات التسجيل والحصول على إذن خاص للاستخدام المؤقت لأصابع صناعية.

في يوم الامتحان، استخدمت ليو يانج أصابعها الصناعية لإدخال رقم هاتفها وكلمة المرور على جهاز التحقق. ثم استخدمت قلم رصاص لإجابة على الأسئلة. استغرقت سبع ساعات لإكمال الامتحان، دون أخذ استراحة.

ما هي نتائج امتحان القبول الجامعي؟

نشرت نتائج امتحان القبول الجامعي في 23 يوليو 2022. حصلت ليو يانغ على 623 نقطة من أصل 750 نقطة ممكنة، متفوقة على 97% من المشاركين في مقاطعتها. وبفضل هذه النتيجة الرائعة، تم قبول ليو يانغ في جامعة زونغ نان، في كلية الإدارة. وهي تخطط لدراسة المحاسبة أو التسويق.

ليو يانج قالت إنها سعيدة جدا بتحقيق حلمها، وأنها تشكر كل من ساندها ومساعدها. وأضافت أنها تأمل أن تكون مثالا للآخرين، وأن تثبت أن الإرادة والجهد هما المفتاحان للنجاح.

الصين مقاطعة هونان جنوب الصين الدراسة الجامعية ليو يانج

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