“هل يجوز ترديد الأدعية والأذكار في الحمام عند الوضوء؟”، سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو على قناة الإفتاء على “يوتيوب”.

وأجاب عثمان قائلًا إنه يجوز الوضوء فى الحمام ولا حرج فى ذلك، وتجرى البسملة على قلبك.

وأضاف أن الوضوء في الحمام ليس مكروها وكراهته كانت لصورة الحمام قديما والتي كانت لقضاء الحاجة والوضوء معا، فيخشى أن يمس الإنسان نجاسة أثناء الوضوء، أما الآن فالحمامات أصبحت تبنى على أعلى مستوى ولا توجد فيها نجاسة ومكان قضاء الحاجة محكم ولا يتأثر به من حوله.

هل يجوز ترديد الأدعية والأذكار في الحمام عند الوضوء ؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الحديث أثناء الوضوء لا يفسده، ولكنه خلاف الأولى وهو الصمت والسكينة والتدبر في غسل الأعضاء.

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة المواطنين قائلا: “الوضوء يعد من أهم الأدوات التي تؤهب القلب والعبد للصلاة، فلذا يفضل أن يكون الوضوء مصحوبا بالذكر مع مراعاة ذلك إذا كان الوضوء داخل الحمام”.



حكم ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحمامات الآن لم تعد كما كان العهد بها فى السابق، فأصبحت الآن متكلفة ولكنها فى النهاية معدة لقضاء الحاجة ولا تخلو من النجاسات حتى لو لم يكن الحمام كله نظيفا، حيث قال المولى فى كتابه الكريم {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” فى إجابته عن سؤال «هل يجوز ذكر الله فى الحمام أثناء الوضوء؟»، مضيفا أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى فى الحمام فلم يكن قد ارتكب حراما وإنما ارتكب مكروها لأنه لم يليق بالتعظيم الواجب مع اسم الله ولفظ الجلالة فالأدب خير من الذهب، حيث إنه يفضل تجنب الذكر فى هذه الأماكن.