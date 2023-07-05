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مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات 
أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا وأيضا اتجاه روسيا والصين للخروج من مأزق الدولار، وتوجيه ضربة له؛ حيث عاودت البنوك العمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، و ظل سعر الدولار أمام الجنيه  بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.
وفي أكبر بنكين حكوميين “بنك مصر، البنك الأهلي المصري” سجل سعر الدولار اليوم  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
وفي بنك الاسكندرية سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر في  الدولار اليوم  ميد بنك  30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

https://fb.watch/lAYlxvsGhs/?mibextid=Nif5oz

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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