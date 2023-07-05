باريس سان جيرمان يعلن فسخ عقد مديره الفني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، فسخ عقد كريستوف جالتيه من منصب المدير الفني للفريق.

وجاء بيان باريس سان جيرمان الفرنسي على موقعه الرسمي: "بعد نهاية موسم 2022-2023، قرر باريس سان جيرمان وكريستوف جالتيه فسخ العقد".

وتابع: "يود سان جيرمان تأكيد احترافية جالتيه والتزامه، ما سمح للفريق بالفوز بلقب الدوري الفرنسي بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي".

وأضاف: "باريس سان جيرمان يوجه الشكر إلى كريستوف جالتيه، ومساعديه تييري أوليكسياك وجواو ساكرامنتو، على الاحترافية والتزامهم طوال الموسم، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

وكان كريستوف جالتييه قد تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، وتوج معه بكأس السوبر الفرنسي ولقب الدوري.

ويشار إلى أن لويس إنريكي مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، يستعد لتولي المهمة الفنية في بي إس جي خلفا لجالتيه.