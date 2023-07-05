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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف بمنطقة دمو في الفيوم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

بحث  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، آليات إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة دمو بالقرب من مستشفى الفيوم العام الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور شريف مدحت، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بهيئة الإسعاف المصرية.

تناول اللقاء بحث ومناقشة آليات إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة دمو، والتحضير لفرش نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس، والعمل على ربط سيارات الإسعاف بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء، الدور الحيوي لهيئة الإسعاف المصرية، مشيراً إلى العمل على توفير قطعة أرض لإنشاء مقر جديد للهيئة بمنطقة دمو، لقربه من شبكة المواصلات الرئيسية، موجهاً معاون المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لترشيح عدد من المواقع بالقرب من مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو لإنشاء المقر، نظراً للموقع الحيوي للمنطقة والكثافة المرورية على طريق أسيوط الغربي، الذي يربط محافظات الصعيد بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وطالب المحافظ، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بدراسة إقامة مركز للطوارئ والحوادث، بجوار نقطة إسعاف تونس المنشأة حديثاً على طريق يوسف الصديق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لقرب المنطقة من الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية، ما يستدعى توفير تجهيزات ذات طبيعة خاصة تتلاءم مع طبيعة المنطقة وطرقها الوعرة، فضلاً عن توفير طاقم متخصص من الأطباء للغرض نفسه.

من جهته، أعرب رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مثمناً جهوده للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه جار العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لفرش مقرات نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أنه يجرى العمل لربط سيارات الإسعاف، بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هيئة الإسعاف المصرية.

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم أحمد الانصاري رئيس هيئة الإسعاف اخبار الثانوية العامة 2023

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