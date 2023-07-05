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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من وسط البحر.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، صورًا جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري ، في الصورة وهي وسط البحر خلال قضائها العطله الصيفية، ونالت الصور إعجاب عدد كبير منقبل المتابعين.


 

وحرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهاتالإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحملأي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء صيفي باللون الأصفر مع حقيبة صغيرة الحجم باللون البني، تزينت بمجموعة منالمجوهرات الراقية التي زادت من جاذبيتها. 

ولفتت ياسمين صبري الأنظار بساعة يد منPatek Philippe ‎، أتسم  جسد الساعة بأنه مصنوع من الذهب الوردي عيار١٨ قيراط، مينا لون ابيض مع علامات الساعة من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، اطار مرصع بـ٤٨ قطعة ماس وسوار منالمطاط الأبيض.

 وبلغ سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها السعر: ٧٣،٠٠٠ دولار أمريكي، ما أثار حالة من الدهشة بينمتابعيها على السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا العطلة الصيفية الفنانة ياسمين صبري سعر ساعة ياسمين صبري سوشي عطلة الصيف فستان طويل لمجوهرات وسط البحر

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