استشاري جهاز هضمي: 100 يوم صحة تركز على الكشف المبكر عن الأمراض

أكد الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي ، أن مبادرة "100 يوم صحة" هي سلسلة للمبادرات التي تقوم بها الدولة في مجال الصحة، والتي تعمل على تقديم خدمات للمواطنين، والتي تعمل عن الكشف عن الأمراض، وتقديم العلاج.

وقال محمد خورشيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم من خلال تلك المبادرة بالتركيز على الطب الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدا أنه يمكن لكافة المواطنين الاستفادة من تلك المبادرة.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي، أنه نعمل على تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالقرى والريف المصري، من أجل العمل على وجود صحة جيدة لكل المواطنين.

أورام الثدي

وأشار محمد خورشيد إلى أنه يمكن للمواطن الاستفادة من مُبادرة "100 يوم صحة" سواء من المكاتب الصحية أو السيارات المتنقلة، مؤكدًا أنه يتم أيضًا استخدام تقنية حديثة للكشف عن أورام الثدي.