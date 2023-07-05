يعد سمك المكرونة من الاكلات المميزة والتي يعشقها الكثير وتقدم لكم اليوم طريقة عمل سمك مكرونة مقلى مع ارز صيادية

المقاديـــــــــــر

سمك مكرونة

2 معلقة كمون

فلفل حار

عصير ليمون

دقيق

زيت للقلى السمك

نصف كيلو ارز مصرى

بهارات سمك

مكعب مرقة دجاج

معلقة ملح

معلقة فلفل

ثوم

بصلة خضراء



الطريقــــــــــة

فى الكبة اخلطى بصل خضراء والثوم مع ملح وفلفل و عصير ليمون و كمون و فلفل اخضر حار حتى يمتزجوا تماما

قومى بفتح السمك من البطن ثم يحشى بالخليط و يلف مثل الحلقات و يغلق بواسطة خلة اسنان

اغمسى السمك فى الدقيق ثم يحمر فى زيت

لو عايزة السمك مقرمش ضيفى على الدقيق 2 معلقة نشا او 2 معلقة دقيق درة او كورن فيلكس مجروش

طريقة عمل الرز الصيادية

شوحى البصل مع زيت جيدا مع ملح وفلفل و كمون حتى يصبح لونه بنيا

ضيفى الارز و يشوح معه قليلا ثم ضيفى المرقة و الفلفل الحار و يترك حتى يتشرب الماء و تخفض درجة الحرارة ثم يقلب و يقدم مع السمك المكرونة والسلطة الطحينة بالهنا والشفاء