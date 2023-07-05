عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك مكرونة مقلى مع ارز صيادية

صدى البلد

يعد سمك المكرونة من الاكلات المميزة والتي يعشقها الكثير وتقدم لكم اليوم طريقة عمل سمك مكرونة مقلى مع ارز صيادية

المقاديـــــــــــر

سمك مكرونة
2 معلقة كمون
فلفل حار
عصير ليمون
دقيق
زيت للقلى السمك
نصف كيلو ارز مصرى
بهارات سمك
مكعب مرقة دجاج
معلقة ملح
معلقة فلفل
ثوم
بصلة خضراء 


الطريقــــــــــة

فى الكبة اخلطى بصل خضراء والثوم مع ملح وفلفل و عصير ليمون و كمون و فلفل اخضر حار حتى يمتزجوا تماما
قومى بفتح السمك من البطن ثم يحشى بالخليط و يلف مثل الحلقات و يغلق بواسطة خلة اسنان
اغمسى السمك فى الدقيق ثم يحمر فى زيت
لو عايزة السمك مقرمش ضيفى على الدقيق 2 معلقة نشا او 2 معلقة دقيق درة او كورن فيلكس مجروش

طريقة عمل الرز الصيادية

شوحى البصل مع زيت جيدا مع ملح وفلفل و كمون حتى يصبح لونه بنيا
ضيفى الارز و يشوح معه قليلا ثم ضيفى المرقة و الفلفل الحار و يترك حتى يتشرب الماء و تخفض درجة الحرارة ثم يقلب و يقدم مع السمك المكرونة والسلطة الطحينة بالهنا والشفاء

السمك سمك سمك المكرونة طريقة عمل سمك المكرونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

الجمارك تنفي رسميًا خبر وقف استيراد بعض السلع

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

شهّر بسُمعة زوجته على فيسبوك | قرار قضائي رادع ضد شاب بقنا

السكة الحديد تعلن توقف قطارات العيد الإضافية السبت القادم

حقيقة وقف استيراد بعض السلع 3 أشهر.. وبيان عاجل من الجمارك| ما الحكاية؟

وزارة التجارة والصناعة تؤكد عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد

مليون جنيه | عقوبة صارمة تنتظر عاملًا في مطعم بالغردقة لسبب صادم

رسميًا.. أنخيل دي ماريا يعود إلى بنفيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ