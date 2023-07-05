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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ب100 جنيه للمادة .. بدء تظلمات الدبلومات الفنية 2023 السبت

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 السبت المقبل. 

واوضحت وزارة التربية والتعليم أن رسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة 2023 تبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم فيها.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023  التالى:

نماذج مشرفة.. آية ومريم أوائل الدبلومات الفنية في القليوبية

ننشر نتيجة الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

https://nategafany.emis.gov.eg

 

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023  نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

  - نتيجة الدبلومات الفنية 2023   نظام 3 سنوات: حضر  620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

-نتيجة الدبلومات الفنية 2023  نظام 3 سنوات  - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح  81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

 - نتيجة الدبلومات الفنية 2023  نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76%  بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

 - نتيجة الدبلومات الفنية 2023  تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالبا– (4 شهادات ) بنسبة نجاح  78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

 - نتيجة الدبلومات الفنية 2023  نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالبا – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح   34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

 -وفي  نتيجة الدبلومات الفنية 2023  بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا  الإمتحان  7093 طالبا –نظام ثلاث سنوات-  بنسبة نجاح  86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

 -وفي  نتيجة الدبلومات الفنية 2023  بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات-  بنسبة  نجاح  75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور  734108  طلاب، وإجمالي الناجحين  473264  طالبا بنسبة نجاح  (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى  219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة   41597  طالبا بنسبة  (5.66  %)

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