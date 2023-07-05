ب100 جنيه للمادة .. بدء تظلمات الدبلومات الفنية 2023 السبت

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 السبت المقبل.

واوضحت وزارة التربية والتعليم أن رسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة 2023 تبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم فيها.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 التالى:

https://nategafany.emis.gov.eg

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

-نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالبا– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالبا – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

-وفي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالبا –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

-وفي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طلاب، وإجمالي الناجحين 473264 طالبا بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالبا بنسبة (5.66 %)