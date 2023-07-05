مديرية أوقاف الجيزة تطلق قافلة دعوية للواحات البحرية.. غدًا

تطلق مديرية أوقاف الجيزة غدًا "الخميس" قافلة دعوية إلى الواحات البحرية على مدى يومي 6و7 يوليو، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف .

وتتضمن القافلة ما يلي:

أولا:- إقامة (12) ندوة دينية بالمساجد الكبرى يوم الخميس الموافق 6/7/2023م بعد صلاة العشاء.

ثانيا : اجتماع وكيل الوزارة مع الأئمة الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة بمسجد الفتح بالباويطي.

ثالثا:- أداء صلاة الجمعة 7/7/2023م بعدد (15) مسجداً من المساجد الكبرى بالواحات.

رابعا: إقامة المقرأة النموذجية بمسجد الرحمن بالباويطي بعد صلاة الجمعة.

خامسا: الحضور والمشاركة في مقرأة الجمهور يوم الجمعة الموافق 7/ 7 /2023 بمسجد العارف بالله بالباويطي بعد صلاة العصر.

سادساً: الحضور والمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل وتقديم بعض الهدايا للأطفال يوم الجمعة بعد صلاة العصر بمسجد الأنصاري بالباويطي.