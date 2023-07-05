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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حملات تفتيشية .. ضبط وإعدام 17 طن أغذية فاسدة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية مبادرة 100 يوم صحة والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة بجانب شن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

من جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية على 976 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط 133 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إعدام 17 طنا و 415 كجم أغذية فاسدة عبارة عن لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 3 أطنان و 260 كجم أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات مدونة عليها ولسوء التخزين بجانب سحب 325 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 863 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.

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