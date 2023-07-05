إيمان أيوب: تعرضت للخيانة وطليقي وزوجي الحالي أصدقاء

كشفت الفنانة إيمان أيوب ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، عن تعرضها للخيانة الزوجية خلال مرحلة من حياتها، وأكدت أنها قابلت الأمر حينها برد فعل مبالغ فيه.

إيمان أيوب

وأضافت أنها تعلمت الكثير من تلك التجربة، وهو ما انعكس على نصائحها التي توجهها إلى ابنتها، كاشفة أنها نصحت ابنتها بالانسحاب في هدوء من أية علاقة تشعر أنها تؤذيها نفسيًا.

وأوضحت إيمان في الوقت نفسه أنها انفصلت عن زوجها الأول بعد زيجة استمرت ١٨ عامًا، لكنها نجحت في استمرار علاقة الصداقة بينها وبين طليقها، مضيفة أن طليقها وزوجها الحالي تربطهما علاقة صداقة جيدة.

إيمان أيوب :

خصص برنامج “من البداية” من تقديم كريم كوجاك والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، فقرة خاصة لاستضافة الفنانة إيمان أيوب، وكانت بدايتها الفنية مع جيل من كبار الممثلين بعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية، وبدأت من المسرح وأول ظهور تلفزيوني لها في مسلسل حياة الجوهري.

وتحدثت الفنانة إيمان أيوب عن سبب اختفائها عن مجال الفن، قائلة :" بحب كل فترة أكون مع نفسي"، متابعة أنها تفضل قضاء وقتًا برفقة ابنتها والاستمتاع بطقوسها الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

كما كشفت “أيوب” عن أخر الأعمال التي شاركت فيها وهي مسلسل البيت الكبير ومسلسل نقل عام أيضًا، مضيفة أن ابنتها دخلت المجال أيضًا، معقبة: “حبيت الموضوع جدًا وبقت مطلوبة”.