صحة البحيرة تعلن فتح باب التقديم لمدارس التمريض.. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، فتح باب التقدم للقبول بـمدارس التمريض على مستوى المحافظة، اعتبارًا من الرابع من يوليو الجاري ولمدة أسبوعين، على أن يكون سحب الملف من أقرب مدرسة تمريض للطالب أو الطالبة.

وأوضح بيان إعلامي صادر عن مديرية الصحة بالبحيرة، أن التقديم في المدرسة المقرر للطالب التقدم لها، ويتم تقديم صور من الأوراق المطلوبة، وعند القبول يتم تقديم الأصل، طبقا للشروط المرفقة.

شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وكانت نائب محافظ البحيرة، اعتمدت الأسبوع الماضي تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2023 /2024، بحد أدنى 238 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 /2024، بحد أدنى 230 درجة للثانوي الفندقي و190 درجة الصناعي و170 درجة الثانوي التجاري و150 للزراعي.

ومن جانبه كشف يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة العامة والفنية، مشيرا إلى أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حاليًا تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالبا بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هى 238 درجة وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة 2023/2022.

كما يبلغ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني 150 درجة بواقع 230 درجة للثانوي الفندقي و190 درجة للثانوي الصناعي و170 درجة الثانوي التجاري و150 للزراعي، كما أنه من المقرر فتح قبول التقديم الإلكتروني على رابط الوزارة خلال الفترة المقبلة.