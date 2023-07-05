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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هؤلاء الأطباء | بشرى من الرعاية الصحية بشأن منظومة التأمين الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم لكل المصريين، مشيرا إلى أنه يقدم الخدمات الطبية والعلاجية بتكاليف زهيدة، وإجراء العمليات الجراحية بتكلفة بسيطة.

وقال محمد العقاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم إستثمار العنصر البشري بشكل مميز، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل جمعت الأطباء، وأصبح هناك وفرة في قوة الأطباء الموجودة بعد كان هناك مشاكل من هجرتهم للخارج.

 

تطوير البنية التحتية للمستشفيات

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية،أن الفرق الطبية متواجدة على مدار الساعة، مؤكدا أنه تم وضع خطط للتغلب على المعوقات التي كانت تواجه القطاع الصحي في مصر، من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات.

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