روبنسون يشرح لـ منى الشاذلي طريقة رقصته على الأغاني المصرية .. فيديو

قام التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون بشرح رقصته التي قام بها في الطائرة أثناء قدومه إلى مصر للإعلامية منى الشاذلي والجمهور.

التيك توكر نويل روبنسون



‏وقال نويل روبنسون خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، انه صور مقطع فيديو على متن الطائرة القادمة إلى مصر لأنه أراد أن يعلن عن قدومه لأن في معظم الأحيان كان لا يعلن عن حضوره إلى أي بلد لكن هذه المرة أراد أن يقوم بهذه الرقصة في الطائرة لكي يعلن عن حضوره ووجد هذه الأغنية المصرية ورقص عليها مع كل الناس في الطائرة.